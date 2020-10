"Para arreglar Chihuahua, quieres fregar NL": reclama Samuel García a AMLO

MONTERREY, Nuevo León.- El senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, exigió al gobernador Jaime Rodríguez Calderón que no permita que se abran las compuertas de la presa El Cuchillo, para enviar un solo metro cúbico de agua a Estados Unidos “para quedar bien con Donald Trump, que trae como súbito al presidente Andrés Manuel López Obrador”

El legislador afirmó que el Presidente “no se cansa de dar la espalda a los nuevoleoneses”.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, García Sepúlveda dijo estar muy preocupado porque en su mañanera del jueves, el presidente López Obrador “que no se cansa de darnos la espalda a los del norte, está planteando que para quedar bien con (Donald) Trump, porque lo trae como súbdito, vamos a pagarle a Estados Unidos, el adeudo que hay del agua, con el agua de Nuevo León”.

Expresó que ahora resulta “que para arreglar la bronca de Chihuahua te quieres fregar a Nuevo León, no les basta que nos quitan el 85% de nuestro dinero, no les basta que no tienen un solo proyecto de infraestructura en el estado, no les basta que tuvimos que absorber la pandemia solos, porque no estamos adheridos al mugrero del Insabi, y no les basta que aquí no mandan Guardia Nacional, encima nos quieren quitar el agua”.

Aunque el organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey hace campañas de uso racional en periodos de mayor demanda como en verano, Samuel García dijo que “Nuevo León cada año tiene problemas hídricos y ya hay meses en que nos racionan el uso del agua, y ahora nos salen con que la presa El Cuchillo va a abrir las compuertas para mandar agua a Estados Unidos”.

“Espero muy pronto ver al gobernador (Jaime Rodríguez) negándose a esta barbarie, no señor, no se vale, ya nos agarraron como la caja chica, como el puerquito, nos exprimen, nos maltratan, y ahora quieren nuestra agua para quedar bien con Trump, no señor, y punto. Para arreglar un pleito que no es de Nuevo León”, expresó.



Dijo estar “profundamente indignado” de cómo “nos está exprimiendo la supuesta Cuarta Transformación; no sé Presidente qué le hizo Nuevo León a usted para tanto desprecio”, dijo y agregó que el año pasado, toda la industria, la economía y los servicios del estado “le dieron al país 460 mil millones de pesos” recaudados a través del SAT.

Denunció que “son muy mañosos” porque no sumaron lo que las grandes empresas de Nuevo León aportaron, ya que por una reglamentación del SAT, unos 350 grandes contribuyentes del país tienen que llevar su contabilidad y RFC en la Ciudad de México, y esas empresas le aportaron al país otros 90 mil millones de pesos, “que son resultado del producto y el trabajo de Nuevo León, pero se lo regalan, se lo suman a Claudia Sheimbaun”.

“Somos la trompa del tren, mantenemos a México”, pues cada año se le aportan al gobierno federal alrededor de 600 mil millones de pesos”, apuntó.

“¿Y saben cuánto nos va a regresar Morena este 2021?, hay, recuérdenles a los diputados de Morena de Nuevo León a ver si tienen tantita madre, ¿saben cuánto nos quieren regresan este año; 69 mil millones, 12 centavos de cada peso, eso es un crimen y por eso urge salirnos de un convenio anticuado, caduco, absurdo que lleva 40 años exprimiendo a Nuevo León", comentó.

“A nombre de todo Nuevo León y de 524 mil nuevoleoneses que votaron por mí, le digo desde aquí, Presidente, no vamos a permitir que se lleven el agua de Nuevo León a Estados Unidos, espero que haya quedado claro y que el gobernador salga a decir que no vamos a regalar un solo metro cúbico”, concluyó García Sepúlveda.

Primero nos roban el aire limpio de Nuevo León con tanta contaminación de la Refinería de Cadereyta. Ahora, el Gobierno Federal quiere más de nuestra agua de la Presa El Cuchillo para darla a Estados Unidos.

Nuevo León no puede permitir más atracos. — Samuel García (@samuel_garcias) October 23, 2020

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), actualmente el embalse que se localiza en el municipio de China es la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana de Monterrey y está llena al 100% de su capacidad, equivale a mil 127 millones de metros cúbicos.

En tanto la presa Marte R. Gómez, ubicada en Tamaulipas, y a la que realizan trasvases de El Cuchillo para satisfacer las necesidades de los agricultores del distrito de Riego 25, una vez que esté garantizado el abasto humano para esta zona metropolitana, registra una capacidad de 877 millones de metros cúbicos.

Durante la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrdaor, Blanca Jiménez Cisneros, directora de Conagua, informó que de ambas presas se extraerán en total 250 millones de metros cúbicos para cubrir el adeudo que México tiene con Estados Unidos, en el Tratado de Agua.