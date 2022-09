Paquete Económico 2023 no tendrá aumentos en tarifa eléctrica, gasolina y gas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta mañana durante su conferencia matutina que el próximo jueves se entregará el Paquete Económico 2023.

Durante el anuncio, el mandatario indicó que no habrá aumento de impuestos, ni incremento en las tarifas de energía eléctrica, gasolina y gas, además de que descartó que vaya a haber recortes en el salario dentro del gobierno federal o despidos.

De igual manera López Obrador garantizó que se continuará con la entrega de recursos para los Programas de Bienestar y obras prioritarias.

No hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas. Vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados, destinado al bienestar de la gente. Vamos hacer algunos ajustes para seguir liberando fondos al desarrollo, pero no a salarios, no hay despidos”, dijo.