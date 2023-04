CIUDAD DE MÉXICO.- Papá de alumno golpeado en Chiapas pide justicia y aclara lo ocurrido.

Félix León, papá de “Paquito”, dijo que la denuncia ante la Fiscalía quedó asentada en el registro de atención 0334-074-0816-2023 e incluyó al director de la escuela, Romeo Sánchez Velázquez, por omisión.

También comentó a medios locales que confió en que se hará justicia porque es un hombre de leyes que siempre ha creído en las instituciones.

Félix León espera que su hijo no presente complicaciones médicas o físicas por los golpes, pero que ha presentado vómito y dolor de cabeza, por ello será sometido a una tomografía.

El padre de familia agregó que en un segundo video se observa que “Paquito”, como le dicen a su hijo, a quien acusan en redes sociales que supuestamente primero pateó y lanzó un puñetazo a otro joven como evidencia de que él fue el que empezó a molestar y agredir y por eso Erick.

Pero aclaró que ese material audiovisual está editado, porque su hijo fue agredido, en un principio, por otro compañero, quien intentó ahorcarlo, pero tras zafarse, se defendió de esa forma.

Mi hijo sufrió doble acción, él lo contó todo; la maestra los sacó del salón porque carece de ventiladores y hace mucho calor, para darles clases en unos comedores, pero los dejó solos, y fue ahí donde comenzó la agresión; mi hijo me dijo: ‘Papi, el primer niño me estaba ahorcando, y como pude me defendí’”, detalló.