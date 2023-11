Páginas de internet que no conocías que te cambiarán la vida por completo.

Internet es un lugar de perdición y distracciones infinitas, pero también de valiosas herramientas de trabajo que pueden darle un giro de 180 grados a nuestras vidas laborales por completo.

No siempre tendremos tiempo de explorar la web, por lo que a continuación te presentamos cinco sitios web que son verdaderos tesoros en la red. Son gratuitos, útiles y, una vez que los conozcas, no podrás evitar agregarlos a tus favoritos.

Páginas web que no conocías que pueden salvar tu día

Alternative.to

Este sitio web es un salvavidas para aquellos que buscan alternativas gratuitas a costosos programas comerciales. Imagina necesitar un editor de fotos como Photoshop sin pagar una suscripción a Adobe. En "Alternative", simplemente escribes el nombre del programa que necesitas, y te mostrará alternativas gratuitas. ¡Un verdadero ahorro!

10minutemail

¿Cansado de dar tu correo electrónico en páginas web y luego recibir montones de spam? "Ten Minutes" te ofrece una solución ingeniosa: genera un correo electrónico temporal que solo dura 10 minutos. Regístrate con él, confirma tu cuenta y olvídate del spam para siempre.

WiFispc

Si eres un viajero frecuente, esta web es para ti. Con "WiFi SPC", puedes ver rápidamente dónde encontrar Wi-Fi gratuito en diferentes ciudades. Simplemente escribe el nombre de la ciudad y elige la opción Wi-Fi. ¡Nunca te quedarás desconectado en medio de un viaje!

CursoMeca.com

¿Siempre quisiste escribir como un profesional? "Mega.com" tiene la respuesta.

Ofrece un curso de mecanografía en línea totalmente gratuito. Desde la posición de tus dedos hasta pruebas de velocidad, este sitio tiene todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades de escritura.

Technicalcity

Los amantes de los videojuegos adorarán "Can You Run It". Te permite verificar si tu PC puede ejecutar un juego específico. Selecciona tu CPU, GPU y RAM, y obtén una estimación del rendimiento, los FPS y la configuración gráfica. ¡Nunca más tendrás que adivinar si tu computadora puede manejar un juego!

Estas cinco webs son auténticos recursos gratuitos que harán tu vida en línea más fácil y emocionante. ¡Agrégales a tus favoritos y explora un mundo de posibilidades!