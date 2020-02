Padres de niños con cáncer afirman no tener relación con ningún partido político

CIUDAD DE MÉXICO.- Papás de niños con cáncer afirmaron que ningún partido político les paga para que protesten por el desabasto de medicamentos; exigieron respeto por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Lamentamos las declaraciones del Ejecutivo Federal al mencionar que somos manipulados por dirigentes de fuerzas políticas, por lo que exigimos respeto al sufrimiento de nuestros hijos, nadie nos paga, solo exigimos abasto de medicamentos, constatar que están en los almacenes de los hospitales y que no van a faltar", informaron.

Luego de que en la conferencia matutina, el mandatario comentó: "Que la gente sepa que hay una oposición política al cambio, hay una reacción, están participando dirigentes de partidos políticos que alientan estos movimientos, independientemente de eso, tenemos la obligación de entregar el medicamento".

Los padres y familiares de niños con cáncer aseguraron que ellos pueden recibir ayuda de quien la ofrezca, pero eso no significa que sean manipulados o sus protestas tengan otro fin."Nosotros podemos y debemos escuchar todas las versiones sobre el problema de desabasto de medicamentos pediátrico-oncológicos y tenemos el inalienable derecho de recibir ayuda de buena voluntad de cualquier persona u organización, pero no somos tontos o imbéciles somos papás y mamás de niños con cáncer", enfatizaron.Recordaron que este martes se retiraron de la mesa de diálogo entablada con diferentes actores del gobierno porque a un mes de iniciar estos encuentros en la Secretaría de Gobernación no han sido resueltas sus demandas."Vemos que no hay voluntad y sensibilidad para resolver este problema, se nos dijo que muchos de estos medicamentos se compraron en el extranjero y se encuentran en Cofepris realizándoles pruebas de calidad y viabilidad; cosa que saludamos con agrado, por ello solicitamos hacer una inspección para verificar si existen estos medicamentos y sus cantidades, petición que norespondieron", afirmó.