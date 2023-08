Padre de desaparecido en Lagos de Moreno habla de fotos y videos difundidos: "No quise ni verlos"

GUADALAJARA, Jalisco.- Familiares hablaron de las fotos y videos filtrados y difundidos en redes sociales de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández, los cinco jóvenes desaparecidos la noche del viernes pasado en las inmediaciones del mirador que se encuentra en la colonia San Miguel, en Lagos de Moreno.

Entrevistado por Milenio Noticias José Dolores Lara, padre de Diego, dijo no tener palabras sobre lo sucedido, pues no tenía como expresar su sentir en el corazón.

No hay palabras, eso lo sientes, no puedes decir lo que sientes. Pero uno lo trae aquí (señala su corazón)", declaró el padre del joven desaparecido.

El padre comenta que en estos momentos la policía “no puede hacer nada”, y habló de las fotos que circulan en Internet donde presuntamente salen los desaparecidos amarrados y con cinta en la boca.

El Sr. José Lara confirmó que se trata de su hijo, y dijo que prefirió no ver los videos.

Videos no he visto, no quise ver tampoco nada, si así ya me quiero ir con eso que vi", respondió el papá a Milenio.