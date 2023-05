Padre asesinado a golpes tras proteger a sus hijo de una pelea escolar

MARYLAND.- Un hombre fue asesinadoa golpes frente a su casa mientras protegía a sus hijos de un grupo de adolescentes y adultos que pretendían terminar una pelea que había comenzado en la escuela, de acuerdo con testimonios de la familia, publicadas por el New York Post.

El hombre fue identificado como Christopher Michael Wright, de 43 años. Él se encontraba afuera de su hogar el pasado viernes cuando fue abordado por tres adolescentes y dos adultos que venían en búsqueda de el hijo de 14 años de su prometida, quien había tenido un conflicto con otro compañero de su escuela secundaria, de acuerdo con WBAL-TV.

De acuerdo con la pareja de la víctima, cuando él les dio negativas los sujetos le dijeron que si el menor no salía entonces él tendría que pelear.

Luego de la terrible golpiza que le propinaron, Wright fue trasladado a un hospital cercano donde perdió la vida, los médicos determinaron una lesión cerebral traumática como la causa de la muerte.

Solo mirando el daño que se le hizo, no fueron solo los golpes lo que hizo eso. Como, no hay forma de que los puñetazos hicieran eso. El daño ya estaba hecho antes de que la ambulancia se lo llevara. Quiero decir, había tenido una convulsión. Está hecho. No había nada que el hospital pudiera hacer”, dijo Karopchinsky, prometida de la víctima.