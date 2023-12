Pacientes logran controlar diabetes en México tras llegada de nueva cirugía metabólica

GUADALAJARA.- En un país donde la diabetes representa una epidemia y causa más de 115 mil fallecimientos al año, una novedosa intervención quirúrgica metabólica, llamada transposición ileal, ha generado mejoras en la salud de pacientes con dicha enfermedad en México.

Al menos 50 individuos han logrado controlar la diabetes tipo 2 mediante este procedimiento quirúrgico, logrando regular sus niveles de glucosa, prescindir de los medicamentos y detener el deterioro de sus órganos debido a esta afección.

Perla Franco Díaz, quien se sometió a esta cirugía en la ciudad de Guadalajara en 2019, compartió con el diario español EFE que fue diagnosticada con diabetes tipo 2 a los 15 años. Desde entonces, había dependido de medicamentos e inyecciones de insulina.

Cuando empezó la visión borrosa fue cuando más me asusté, pero desde que me operé obviamente fue un cambio repentino, no tener medicación después de haberla tenido durante tanto tiempo fue un alivio totalmente, ahora puedo seguir mi vida con tranquilidad”, dijo la mujer de 23 años.