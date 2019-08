PT buscará regular medios de comunicación

CIUDAD DE MÉXICO.-El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados anunció que buscará regular a los medios de comunicación en el próximo periodo ordinario de sesiones para evitar que se conviertan en un instrumento fundamental de la derecha en las elecciones del 2021 y del 2024.

Al hablar en su reunión plenaria y en presencia del coordinador de Morena, Mario Delgado, el diputado Óscar González Yáñez, aseguró que si no se regulan a los medios de comunicación, estos se van a convertir en un instrumento fundamental de la derecha en las elecciones federales del 2021 y del 2024.

Agregó que el movimiento de la Cuarta Transformación solamente ganó las elecciones, pero no ha desmantelado los poderes fácticos, es decir, no los ha regulado.

González Yáñez informó que en los próximos días hará pública su propuesta.

“Luego traemos nuestra agenda de los medios de comunicación, si nosotros no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha en el 2021 y en el 2024, solamente ganamos las elecciones, pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no los hemos regulado, ahí nosotros tenemos una propuesta que haremos llegar”, dijo.

Este mensaje lo hizo González Yáñez cuando su reunión plenaria era abierta a todo el público y los medios de comunicación estaban presentes, pero Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, le pidió que no se adentrara a los temas privados, pues estaba siendo escuchado por todos.

González Yáñez dijo que no importaba que se haya escuchado su anuncio, pues será un debate público que vendrá en los próximos días.