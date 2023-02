PAN y PRI confirman su alianza para elecciones de 2023 y 2024 sin el PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron ratificaron este miércoles su alianza para las elecciones que se llevarán a cabo en 2023 y 2024.

A través de un comunicado en conjunto, publicado en las redes sociales de ambos partidos políticos, anunciaron que el PRI será el encargado de conducir la elección de candidatos y en 2024 será el PAN el responsable.

Las instituciones políticas aprovecharon el comunicado para hacer un llamado a otras fuerzas políticas de oposición y a organizaciones de la sociedad civil a "sumar esfuerzos en el proyecto de cambio".

También refrendaron el compromiso de los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para el proceso de selección del presidente y tres consejeros del Instituto Nacional, así como de los magistrados locales, regionales y de la sala superior del Tribunal Electoral.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) por su parte, anunció hace unos días a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México como precandidato para la presidencia en 2024.

El dirigente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, rechazó a través de una conferencia de prensa que el PAN sea el encargado de conducir el proceso de elección para la candidatura de Va Por México.

Dicen que el PRD no tiene perfiles, sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer, me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer en la Plenaria, el coordinador del PRD en el Senador Miguel Ángel Mancera", dijo Zambrano, asegurando que ambos son candidatos fuertes.