Oxxo se pone caritativo contra la inflación...¡pero en Suiza!

CIUDAD DE MÉXICO.- Oxxo se pone caritativo ante la inflación…pero con familias de Suiza.

La empresa hermana de OXXO, Valora, es la que está ayudando a las familias en esta época de inflación, cita una nota de El Financiero, más no en México sino en Suiza.

La propietaria de ambas marcas, Femsa, se unió a una convocatoria de la organización Too Good To Go, por lo que, desde el mes pasado, 330 establecimientos de la marca K Kiosk y puntos de venta de Avec ofrecen productos alimenticios no vendidos a un precio reducido alrededor del horario de cierre, cita la nota.

El cliente pide la bolsa, paga a través de la app y la recoge antes de la hora de cierre. La bolsa sorpresa cuesta 4.90 francos suizos (unos 100 pesos mexicanos) y se compone de lo que estaba a la venta ese día (por ejemplo, ensalada, sándwich, magdalenas, etc.) con un precio original de unos 15 francos suizos”, detallan.

Y que esta labor de ayuda a la gente de menores recursos en Suiza es realizada por Femsa en un contexto de una inflación histórica en ese país europeo.

Femsa se hizo del 97.77% del capital social de Valora e informó que tiene, además la intención de deslistar las acciones de Valora de la cotización en SIX Swiss Exchange.