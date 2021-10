¡Otra vez! Falla HSBC en tarjetas de débito y en quincena

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, HSBC México registra intermitencias en sus servicios con tarjetas de débito, con lo que no es posible realizar pagos ni retiros en cajeros automáticos.

El banco dijo a EL UNIVERSAL que ya se trabaja en restablecer el servicio, y que los clientes pueden realizar operaciones en las ventanillas bancarias, así como a través de la aplicación móvil. La falla no afecta tampoco operaciones con tarjeta de crédito.

En redes sociales, usuarios han reportado la falta del servicio, lo cual les ha impedido realizar sus transacciones cotidianas.

Parece que el servicio en general no sirve, no me deja depositarle a alguien que es de HSBC, así que por el momento tienes congelada la tarjeta hasta que se solucione"; dice uno de los clientes en los canales de comunicación del banco a través de redes sociales.