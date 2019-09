Ordenan declarar alerta de género en CDMX; gobierno de Sheinbaum se resiste

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez decretó la activación de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México debido a la creciente violencia hacia las mujeres, informó este martes el Gobierno capitalino.



En un comunicado, indicó que la administración "no está en contra ni rechaza" la decisión del juzgado y llamó a distintas instituciones de mujeres para conjuntamente redefinir "medidas efectivas asociadas al mecanismo de la Alerta de Violencia de Género".



El Gobierno alude directamente a instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) o el Instituto Nacional de las Mujeres.

La idea de hallar soluciones entre distintas instituciones se sustenta "en los pocos resultados que se han obtenido" en las entidades federativas donde ya se ha declarado antes alerta por violencia de género."Para el Gobierno de la Ciudad de México, la violencia de género requiere de una atención integral y permanente que erradique de fondo las causas y entornos involucrados en la violencia de género, y establezca medidas y acciones permanentes en la defensa de la integridad e igualdad de las mujeres en todos sus entornos", dijo.En las últimas semanas, miles de mujeres tomaron las calles de la capital mexicana exigiendo protección ante la situación de violencia e inseguridad.

"No me cuidan, me violan", fue uno de los lemas más exclamados durante las manifestaciones, que tuvieron lugar tras varios sucesos en los que agentes de seguridad habrían abusado de mujeres.En las marchas se pidieron medidas contra los feminicidios, el abuso, el acoso sexual y las amenazas a su seguridad.Las protestas del último mes generaron cierta polémica porque se registraron varios altercados, entre ellos pintadas a un importante monumento de la capital y el destrozo de varias estaciones de transportes público.El Gobierno local anunció a finales de agosto un paquete de medidas que incluyen botones de auxilio en el transporte público, la instalación de luminarias y nuevas agencias ministeriales para facilitar los procesos de denuncia, entre otras.

Según cifras oficiales, de enero a julio se han registrado 26 feminicidios en la capital mexicana.No obstante, la cifra podría ser mayor en un país como México, donde se estima que el 98 % de los crímenes quedan en la impunidad.