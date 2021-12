Ómicron ayudará a lograr inmunidad social: Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque varios países anunciaron medidas de contención en sus fronteras y puntos de entrada y se preparan para la variante ómicron, en México el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la nueva variante del coronavirus no causa enfermedad más grave, no cambiará el curso de la epidemia, cancelar vuelos no es útil y que estos virus ayudan al propósito de lograr la inmunidad social.

Para especialistas entrevistados, no existe una estrategia o protocolo para enfrentar a la nueva variante de Covid-19, que ya registró su primer caso en el país, pues el propio subsecretario de Salud confirmó la infección de un hombre de 51 años procedente de Sudáfrica.

Consideraron que con la posición de Hugo López-Gatell el gobierno de México sigue restando importancia a la nueva variante de manera irresponsable.

OMS recomienda cerrar fronteras por ómicron

Este viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó tomar medidas ante ómicron, como cerrar fronteras y cancelar movilidad para retrasar el ingreso de la nueva variante, así como diseñar esquemas de pruebas y seguimiento de casos sospechosos para romper cadenas de transmisión, además de reforzar los sistemas de salud internos.

Ante estas recomendaciones, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que ómicron llegará a México en algún momento, pues ya circula en al menos 40 países, entre ellos Estados Unidos.

Durante la ceremonia por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el funcionario federal llamó a la población a no caer en pánico y sostuvo que ómicron ayudaría a lograr inmunidad rápidamente.

Una variante que sea más transmisible, como ómicron, y que no cause enfermedad más grave ayuda al propósito social de lograr inmunidad social más rápidamente", aseguró.

Antes, en redes sociales, afirmó que "cerrar fronteras y bloquear personas o bienes no son medidas útiles para contener las variantes", pero la Secretaría de Salud (Ssa) alertó a la población para evitar todos los viajes internacionales no esenciales.

Sin estrategia. En entrevistas por separado, el epidemiólogo Alejandro Macías; Héctor Rossete, creador de la Unidad Básica de Prevención; el virólogo Andreu Comas; el infectólogo y Premio Nacional de Salud 2020, Francisco Moreno, y Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, señalaron que se sigue restando importancia a la pandemia, al no existir una estrategia para hacer frente a la nueva variante.

Además, advirtieron que el proceso de vacunación, tanto de aplicación como de refuerzos, se tiene que acelerar para evitar que la nueva variante, la cual consideraron es más fuerte y transmisible que la delta, se propague por el país.

Poca información sobre ómicron

Coincidieron que hasta el momento la información que se tiene sobre ómicron es muy poca y que en dos semanas se tendría un panorama más amplio; además, señalaron que se debe aprovechar este tiempo para tomar medidas, como pedir pruebas en aeropuertos, hacer muestreo de casos, un llamado a las personas a quedarse en casa, evitar las aglomeraciones y uso estricto del cubrebocas.

México nunca caminó de la mano de las recomendaciones internacionales. Considero que nunca hubo una estrategia, un protocolo de prevención", comentó Héctor Rossete.

Comas manifestó que es muy riesgoso mantener las mismas medidas que hasta ahora se han hecho en el país, pues explicó que en la actualidad predomina la variante delta y ya se vieron los efectos que dejó, además de que viene ómicron a sustituirla.

En este punto, el epidemiólogo Alejandro Macías dijo que los encargados de la salud pública deberán tomar en cuenta que es una variante que reemplazará a la delta, por lo que la autoridad tendrá que preparar los servicios de salud, pues, añadió, probablemente haya una cuarta ola.

Vacunación ante ómicron en México

Para el también médico internista Francisco Moreno, en estos momentos la estrategia de la administración federal debe estar centrada en acelerar la vacunación, aplicar una tercera dosis a quienes recibieron el biológico entre enero y marzo de este año, y contemplar a menores de cinco años en adelante para ser inmunizados contra el Covid-19.

"Definitivamente, en México no existe un plan ni una estrategia concreta para hacer frente a esta nueva variante de Covid-19. Sí han dicho que aplicarán refuerzos, pero no sabemos cómo, cuándo, dónde. Quieren hacer esto cuando ni siquiera han vacunado a una gran parte de la población", expuso.

Consultado al respecto, Arturo Erdely argumentó que desde que llegó el virus a México la actitud del gobierno federal ha sido "minimizar, subestimar la realidad de la pandemia. Quiere seguir actuando como si no ocurriera nada relevante".



Medidas sanitarias son clave para prevenir contagio con ómicron