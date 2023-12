Ola de violencia en Tamaulipas: Dejan seis cuerpos con 'narcomensaje' en ejido San Fernando

SAN FERNANDO, Tamaulipas.- En el Ejido Emiliano Zapata de San Fernando, Tamaulipas, fueron hallados los cuerpos de seis hombres acompañados de un narcomensaje dirigido a los cárteles de Sinaloa y Jalisco.

A través de redes sociales, la Vocería de Seguridad estatal anunció el descubrimiento luego de recibir una llamada anónima que alertaba sobre los cuerpos ubicados en la calle Francisco I. Madero con General Luis Caballero, al lado del Tamul.

¿Qué decía el “narcomensaje”?

La pancarta que se dejó junto a los cuerpos llevaba el siguiente mensaje, aparentemente del Cártel del Golfo:

“Este es un mensaje para ustedes ‘CJNG’ y ‘MZ’, aquí en Tamaulipas no son bienvenidos, no se dejen ‘enwilar’ (sic) por el pendejo de Chuy que no cuida ni a su gente, menos va a cuidar la suya, ATT: Cártel del Golfo”.

Crimen organizado bloquea carretera y roban autobús

La Vocería informó además sobre un bloqueo de vialidad con tractocamión en carretera a la Laguna-Carboneras de San Fernando, donde ya se encuentran autoridades tratando de liberar el tráfico.

Además, se confirmó el robo a pasajeros de un autobús de la empresa Ómnibus de México en la carretera San Fernando-Reynosa, a la altura de la curva del indio de Matamoros, sin que hasta el momento se informe si existen heridos o muertos.