"Me disculpo": Oftalmólogo que recibió vacuna contra el Covid-19 y se fue de fiesta ofrece disculpa

CIUDAD DE MÉXICO.-El doctor Alex Silva que se vacunó contra la Covid-19 y después se le vio en una fiesta en playas mexicanas ha ofrecido una disculpa.

"Soy el doctor de los memes que seguramente vieron en las últimas semanas. Quiero ofrecer una disculpa a todos porque sé que mi comportamiento no fue el mejor y fue irresponsable. Yo sé que muchas personas lo están pasando mal porque sufrieron de salud o perdieron a un familiar", comentó.

Agregó:

"Lamento mucho lo que están pasando, lamento mucho no haber sido lo suficientemente sensible a lo que ustedes estaban pasando para haber actuado de una mejor manera. Me disculpo también con los otros trabajadores de salud de primera línea por los conflictos o la frustración que les pudo haber causado mi comportamiento e irresponsabilidad. Los respeto mucho y los valoro".

El oftalmólogo indicó que está consciente de que los doctores que atienden pacientes Covid se pudieron haber sentido mal, y es por ello que se disculpó.

Además pidió a todas las personas que no se quieran vacunar por diferentes temores, lo hagan, que la vacuna no es dañina.

"En mi experiencia, la vacuna es segura, no tiene efectos secundarios y es muy recomendable que nos la apliquemos".

Silva dice que hasta ahora ofreció la disculpa porque no estaba preparado para afrontar la situación que estaba viviendo cuando se dio a conocer su caso ampliamente por las plataformas digitales.

"Me costó trabajo asimilarlo, lidiar con los mensajes y comentarios. Tuve que tomarme un descanso de redes para analizar y reflexionar y darme cuenta de lo que estaba pasando y había hecho mal. Esto hizo darme cuenta de algunas otras cosas, por ejemplo, el enorme poder que tienen las redes tanto de manera negativa como positiva. Es por eso que me di cuenta que muchas personas usaban mi orientación sexual como un insulto o algo negativo par lastimarme".

Por último agradeció la atención por haberle dado la oportunidad de disculpase y dijo estar abierto a todas las opiniones.