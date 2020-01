Ofrece Alcalde de Zapotlanejo disculpa a mujer que agredió

GUADALAJARA, Jalisco.-Tuvieron que pasar 20 días y la exigencia del Gobernador Enrique Alfaro, para que el Alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, se disculpara por agredir a una mujer en una riña vecinal.



En sesión de Pleno, el Primer Edil de Zapotlanejo calificó su reacción como un "error" que cometió por defender la integridad de su familia.



Están exigiendo que pida disculpas públicas, ya lo hice en los medios y creo que el ofrecer disculpas de corazón tiene que tener validez para los que como seres humanos entendemos que no hay nada por encima del amor a la familia, nada", apuntó.



"El más absoluto de mis respetos. Zapotlanejo me puso, Zapotlanejo me eligió, a ellos me debo y va con todo mi corazón esa disculpa, ya veremos qué sucede en los otros niveles".



La madrugada de Navidad, Álvarez protagonizó una riña con otros vecinos quienes estaban quemando pirotecnia; en un video se observa al Presidente de Zapotlanejo intercambiar palabras y después participar en una riña donde agredió a una mujer.



El domingo pasado, el Gobernador aseguró que nada justifica la violencia hacia las mujeres y pidió una disculpa pública por parte del Primer Edil, la cual llegó ayer.



Al hacer uso de la voz en la sesión, el Alcalde de Zapotlanejo justificó su comportamiento en el amor por la familia.



"Hay una situación delicada de un error que cometí, un error muy grave para los políticos, el error de proteger a mi familia, soy un convencido, un total convencido de que por encima de la familia no hay nada", dijo.



"Cometí ese error, ese pecado gravísimo por el que ha habido pronunciamientos muy severos de mi comportamiento, desde el principio reconocí que había cometido un error, un error grave, pero fue por defender la integridad de mis hijos, la integridad de uno de ellos, la salud de un nieto, ese fue mi error".



Refirió que no volverá a tener un comportamiento similar, siempre y cuando no esté en peligro alguno de los suyos.