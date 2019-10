Obispo califica como “pretexto tonto” la liberación de Ovidio Guzmán

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.-Como "un pretexto tonto" calificó el obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador, al haber sido liberado el hijo de "El Chapo" Guzmán en Culiacán, Sinaloa.

Después de la misa dominical, el líder de la Iglesia Católica local dijo en entrevista lo siguiente: "A mí se me hace un pretexto, perdón por la expresión, con todo respeto que me merece el presidente, pero a mí se me hace un pretexto tonto".

González Sánchez señaló que existe el riesgo de que esta situación replique con otros grupos criminales, "¿entonces qué va a pasar?, otros posibles delincuentes van a seguir delinquiendo, al cabo no les pasa nada, no les hacen nada".

Insistió: "Ya no sé ni qué decir, cada vez el señor Presidente me desconcierta más, bajo el pretexto según él de no reprimir a nadie, está permitiendo todo. Ya lo hizo con quienes permitieron disturbios en la Ciudad de México y ahora sucede esto con el hijo de “El Chapo”".

El obispo católico comentó que ante la falta de estrategia y las omisiones que se han permitido por parte del gobierno federal ante el crimen organizado, "esto se va a poner peor, ahora cualquiera va a causar destrozos en donde sea, que al cabo ya saben que no les van a hacer nada".