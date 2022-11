OXXO paga 13 mmdp en impuestos que debía; no “quería ser mencionado” en la “mañanera”, presume AMLO

COLIMA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el dueño de los OXXO pagó hasta 13 mil millones de pesos que debía de impuestos.

El presidente López Obrador señaló que José Antonio Fernández Carbajal, propietario de la cadena de tiendas de autoservicio OXXO tuvo que pagar impuestos atrasados.

El dueño de los OXXO tuvo que pagar creo que 12 mil, 13 mil millones y no sé si sea cierto, bueno es cierto; que dijo ‘lo que más me molesta es que lo va a decir en la mañanera’ no me consta ”, relató AMLO.