Nueva estafa en WhatsApp: Ofrecen dinero a cambio de 'likes' y suscripciones a Youtube

Ciudad de México, 18 de agosto de 2023.- La Policía Cibernética emitió una advertencia hoy sobre una estafa en aumento que ha estado circulando en las redes sociales, especialmente a través de WhatsApp. Esta estafa implica la promesa de ganancias económicas a cambio de dar "likes" y suscribirse a canales de vídeo en plataformas como YouTube.

Según las autoridades, los estafadores se hacen pasar por agencias de marketing en línea y contactan a personas a través de números de teléfono extranjeros. Estos delincuentes prometen comisiones atractivas a cambio de que las víctimas den "likes" a ciertos videos y compartan contenido con supuestos reclutadores. Además, instan a las víctimas a invertir sus ganancias en criptomonedas a través de enlaces que dirigen a páginas web fraudulentas de inversión.

Una vez que las víctimas son persuadidas y realizan inversiones adicionales, los estafadores bloquean cualquier intento de contacto. Las autoridades también alertaron sobre otros tipos comunes de ciberfraudes, que incluyen mensajes falsos de empresas legítimas que buscan robar información personal, contraseñas y datos bancarios, así como ofertas ficticias de productos, servicios y empleos que nunca se cumplen.

Recomendación de las autoridades

La Policía Cibernética hace un llamado a la precaución, instando al público a no hacer clic en enlaces desconocidos, a no proporcionar información personal a través de mensajes no verificados y a reportar cualquier número sospechoso. Además, se recomienda no realizar pagos anticipados sin verificar la autenticidad de la oferta o el vendedor, y a confirmar la identidad del remitente antes de responder a mensajes urgentes o solicitudes inesperadas.

La unidad de Policía Cibernética se encuentra disponible las 24 horas a través de los números telefónicos 55 52 41 51 00, extensión 5086, y por correo electrónico en policía.cibernética@ssc.cdmx.gob.mx.



Con información de El Heraldo de México.

