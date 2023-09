Noroña, Monreal, Velazco y López arropan a Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum ganó con amplitud la encuesta para definir la candidatura presidencial de Morena y aliados en 2024 y fue arropada por cuatro de sus cinco contendientes.

El ex Canciller Marcelo Ebrard descalificó el proceso anticipadamente y no validó los resultados que le dieron el triunfo a la ex Jefa de Gobierno, pues alegó alteración y robo de paquetes e intervención de funcionarios públicos en favor de Sheinbaum.

Morena realizó una encuesta central y cuatro más con empresas privadas que denominó espejo.

Tras un conteo de 33 horas, Sheinbaum resultó ganadora en las cinco encuestas. En el sondeo morenista obtuvo el 39.4% de las preferencias.

Votos que alcanza Ebrard

Mientras que Ebrard se quedó en segundo lugar con un 25.6%; Gerardo Fernández Noroña logró un 12.2%; Adán Augusto López, 10%; Ricardo Monreal, 6.5% y el verde Manuel Velasco, 6.3%.

Ante el rompimiento del ex Canciller, Sheinbaum hizo un llamado a la unidad.

Aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar", planteó Sheinbaum, quien no perdió la sonrisa durante toda la ceremonia realizada anoche.

El conteo había comenzado sobre el mediodía; sorpresivamente Marcelo Ebrard llegó a un salón de un hotel contiguo a la sede y en una improvisada conferencia de prensa demandó la reposición del proceso ante "incidencias" que, sostuvo, alteraban el resultado.

"Hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a la que habíamos previsto, por eso afirmamos que esto debe reponerse. Quiero que les quede claro que no se ha contado un solo voto, no se ha contado una sola encuesta", dijo Ebrard, pese a que ese proceso de conteo ya avanzaba. No exhibió pruebas de sus denuncias de irregularidades.

Respaldan triunfo de Sheinbaum

Adán Augusto López habló con la voz entrecortada y tanto Noroña como Monreal convocaron a incorporar al ausente Ebrard pero respaldaron el triunfo de Sheinbaum.

Durazo dio a conocer las cifras de las encuestas. "El análisis integral de estos datos nos permite concluir, de manera inobjetable, que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como Coordinadora de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación", expresó el sonorense y dijo que las incidencias fueron menores y que no impactaban en el resultado.

Sheinbaum convocó a los otros contendientes y a los líderes partidistas a reunirse hoy, cuando legalmente arranca el proceso electoral 2024. También fueron citados esta noche por el Presidente de la República para lo que denominó entrega del "bastón de mando" del movimiento de la 4T.