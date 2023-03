Norma Lizbeth sufría bullying desde la primaria por su color de piel, relatan compañeras

TEOTIHUACAN.- Norma Lizbeth sufría bullying desde la primaria por su color de piel, relataron compañeras.

Compañeras de Norma Lizbeth, de 14 años, quien murió días después de recibir una golpiza al enfrentar a una estudiante que presuntamente le hacía bullying sufría de acoso desde muy pequeña.

Sus amigas recuerdan que la menor anhelaba cumplir 15 años y después estudiar para ser enfermera.

“Pero lamentablemente me cambiaron de año, fue conmigo nada más tercero y cuarto y de ahí ya no volví a saber nada de ella”, contó.

En una nota de El Tiempo relatan que Norma Lizbeth le contaba lo que le hacían.

Me contaba lo qué le hacían. Una vez, en una ocasión, me parece, fueron al baño, igual trataron de golpearla, de hecho no pasó nada, no pasó a más, solamente la habían amenazado de que se había ido a acusar con unos profes. De que sí decía que la iban a golpear, o algo así, sin embargo, me lo dijo, pero obviamente no pasó a más, no le hicieron nada”, agregó.