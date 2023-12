Norma Julieta del Río baja su candidatura por la presidencia del INAI y denuncia opacidad

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, se retiró de la contienda interna por la presidencia de dicho órgano. En el inicio de la sesión extraordinaria, denunció opacidad al interior del instituto, acusó falta de atención a denuncias internas y afirmó que no respaldará a personas sin suficiente solvencia ética y moral para liderar el INAI.

He decidido bajar mi candidatura a presidir este instituto. Lamentablemente no se alcanzó el consenso necesario para lograr un acuerdo de unanimidad, debemos de ver más allá de los intereses personales. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas de este instituto. No se trata de una aspiración personal, si lo fuera me hubiera mantenido hasta la recta final, es una aspiración institucional", resaltó.