“No vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- “No vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa”, declaró en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No estoy de acuerdo con él, yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie”, expuso en su conferencia matutina.

El mandatario fue cuestionado por reporteros por la denuncia que colocara ante la Fiscalía General de la República (FGR) su hermano Pío López Obrador pidiendo, según el periodista Carlos Loret de Mola, doce años de cárcel contra él.

El motivo, explicó en un video el comunicador, fue la difusión de un video en el que Pío López Obrador recibe dinero que le entrega David León Romero.

“No debe de pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del Gobierno que represento, nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar”, aseguró.

#ConferenciaPresidente. Expresa su desacuerdo con la denuncia presentada por su hermano Pío López Obrador en contra de @CarlosLoret. “No se le va a tocar ni con el pétalo de una rosa” al comunicador, sentencia @lopezobrador_ . pic.twitter.com/MvqWoHogxG — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 19, 2020

En lo que tiene que ver con cuestiones públicas no tengo hermanos, expuso, son asuntos particulares en este caso y que no se preocupe Loret de Mola.

Si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales, no se va a hostigar a perseguir a nadie”, manifestó.

El mandatario nacional enfatizó que la “prensa vendida y alquilada de otros tiempos, prensa conservadora” está vendida, pero no violarán el derecho de la libre manifestación de ideas a la libre expresión de prensa.

“No vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa, ese es un asunto de ellos, yo no tengo nada que ver en este, absolutamente nada y en vez de ayudarme esa denuncia de mi hermano me perjudica, nos afecta… relativamente… porque si no es por eso es por otra cosa”, apuntó.

Pío López Obrador demanda, se dice víctima y pide que me metan 12 años a la cárcel por revelar sus vídeos recibiendo paquetes de dinero. Aquí el texto que publico hoy en @postopinion_es del @washingtonpost: https://t.co/JtbNZVODHl pic.twitter.com/hC8WFS7LBe — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) October 18, 2020

Y que de ahí continuarán El Universal, Washington Post, New York Times y el Reforma, etc, etc, asegurando el mandatario mexicano, que todos ellops quieren que sigan la política de García Luna, que siga la corrupción en México.

“Entonces como decidimos acabar con la corrupción y con los privilegios y con el nepotismo y con el amiguísimo y con todas esas lacras de la política, están muy molestos entonces y cualquier cosa les incomoda pero no los voy a testerear con nada, solo estoy ejerciendo mi derecho de réplica”, añadió.