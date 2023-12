"No tienen otra cosa que decir", responde Sheinbaum a comentarios de la oposición contra AMLO y Morena

"Es que no tienen otra cosa que decir, la verdad, yo diría dos cosas: no pueden explicarse cómo vamos tan arriba en las encuestas, no dan crédito de que vayamos 25 puntos arriba, hay quienes nos ponen todavía más".