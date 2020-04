No tenemos intención de militarizar filtros sanitarios, dice López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguró que será personal del sector salud y no elementos militares, el que se encargará de los filtros sanitarios para reducir la movilidad de personas entre municipios que tienen alto contagio de Covid-19 y los que no lo tienen.



Se nos ha preguntado si esto implica que tenga que entrar la fuerza pública, sistemáticamente hemos respondido no. No tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública, porque es innecesaria e inconveniente, porque esto perturbaría la dinámica social que ha sido favorable".



Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell señaló que con opinión del grupo científico realizarán una propuesta técnica.



"La operación física de los filtros tradicionalmente la opera el personal de salud pública, que tiene personal de campo, a veces disposiciones que parecen administrativas, pero tienen una lógica científica de salud pública, la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud".



Agregó que la contención estará centrada en casos sospechosos de personas con coronavirus, como en la fase 1.