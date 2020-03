"No son tiempos de pleitos": Ricardo Anaya pide a México solidarizarse ante coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya, ex candidato a la Presidencia de México, reapareció para hablar sobre la presencia del coronavirus en el País.



En un video compartido en redes sociales, el ex candidato presidencial del PAN señaló que México y el mundo atraviesan una situación que exige a la población trabajar en conjunto para mitigar el contagio.

“Les hablo desde mi casa aquí en Querétaro y les hablo como un mexicano más preocupado porque el mundo enfrenta una pandemia que no tiene precedente en nuestra generación”.



Ricardo Anaya exhortó a la población a tomar en serio la situación que se vive por el Covid-19 y mencionó que muchos expertos advierten que México seguirá la misma trayectoria por la que pasó China y después otros países asiáticos y por la que Estados Unidos está cerca de declarar cuarentena nacional.

No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir o polarizar, sino para unir. No es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver”, expresó el ahora académico.