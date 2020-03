"No somos clasistas, no somos racistas y no hay machismo": AMLO

AGUASCALIENTES.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que en su familia no son clasistas, no son racistas y no hay machismo.

Y es que en su evento de revisión del avance de los programas del Bienestar en este municipio, los jerezanos arengaron al titular del Ejecutivo con un “!beeessoo! !beesoo!”, y el mandatario correspondió a su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien en Calvillo, Aguascalientes, hizo lo propio.

“En la familia de nosotros, como en la de ustedes, no somos clasistas, no somos racistas y no hay machismo y allá en Calvillo, Aguascalientes, empezaron a gritar !beso! !beso! Allá se paró Beatriz y vino a darme un beso ahora yo voy a darle un beso a ella”.

El presidente dejó el atril de discurso y caminó unos metros hacia el encuentro de su esposa a quien le dio un beso en la mejilla y un abrazo apretado.

Antes en su discurso el presidente López Obrador retomó el tema de la rifa del avión presidencial, ello luego de que un grupo de jóvenes de la Prepa 5 de Jerez, con cartón hicieron una réplica del Avión Presidencial TP01 y hasta una copia de los billetes de la rifa que le mostraron.

“Ya lo vamos a rifar el 15 de septiembre. Aquí aprovecho para decirles que la semana próxima comienzan a venderse los cachitos, ya hay dos empresarios que me han dicho que van a comprar cachitos y que el gobierno lo distribuya en las zonas pobres del país”.