"No, señor presidente": Lanzan fuertes críticas a AMLO por preguntar si no hay "violación de género" en su contra

MÉXICO.- Después de criticar nuevamente a los jueces del Tribunal Electoral y afirmar que distorsionaron sus comentarios sobre Xóchitl Gálvez, senadora y candidata presidencial de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la pregunta de si no está siendo objeto de "discriminación de género".



"También una pregunta. ¿Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género o el género es nada más es femenino?", preguntó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 9 de agosto en Palacio Nacional.

Tras sus dichos, usuarios de redes sociales criticaron las expresiones de López Obrador sobre la violencia política de género e incluso le recomendaron un curso de género.



No no no NOOOOO!! JAJAJAJA Ahora si se la volooooó!!! El Presidente MÁS FEMINISTA DE LA HISTORIA!!!! Jajaja es que esta sí quedará en su Top 3 del sexenio JAJAJAJA Es que de verdad, a reír para no llorar, en un país donde asesinan a miles de mujeres…", escribió el abogado José Manuel Azpiroz.