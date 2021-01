"No sé que tengan en el corazón", estafan con helio a mujer necesitada de oxígeno y muere

LEÓN, Guanajuato.- La desesperación y necesidad de tanques de oxígeno en medio de la pandemia por coronavirus en México ha hecho que se vivan lamentables historias como la ocurrida en Guanajuato. Todo comienza por defraudadores que aprovechan la situación sin importarles el daño y sufrimiento que causan en quienes de verdad requieren tratamientos de este tipo.

Una familia leonense pagó 6 mil pesos por el que decían era un tanque de oxígeno, sin embargo en realidad se trataba de helio.

Por complicaciones de salud de su mamá, a causa de coronavirus, los Torres buscaron por Internet un tanque de oxígeno para rentar o comprarlo. En su desesperada búsqueda dieron con un anuncio y contactaron al vendedor.

Debido a la urgencia, se trasladaron de León a Silao, ambos municipios de Guanajuato, donde vive el vendedor que a la postre resultó un estafador.

EFE

"Mi mamá estaba saturando muy poco, le urgía el oxígeno. Mi cuñado contactó a un señor que vendía por Facebook un tanque de oxígeno, pero al rellenarlo se dieron cuenta que se trataba de un gas helio para rellenar globos", relata Carmen Torres a Milenio Noticias.

Tras esto, buscaron nuevamente el perfil del vendedor para pedir su dinero de vuelta, pero este lo eliminó y por tanto no volvió a responder un solo mensaje ni llamada que la familia Torres le hizo.

"Yo no sé qué tengan en el corazón que en verdad, no les duele nuestro dolor. A nadie le deseo que pase por esto, es tan desesperante ver que tu familiar esté entre la vida y la muerte, ver cómo la gente ocupa el día de hoy el oxígeno para seguir respirando. Soy católica y espero que Dios los perdone porque no se vale lo que hacen".

Desafortunadamente, Carmen contó que su madre falleció, como lamentablemente sucedió con su padre en diciembre pasado.

Con el rebrote de la pandemia por Covid-19, "la demanda de oxígeno creció 700% en el último mes", reveló a la AFP Jesús Montaño, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Pese a que el gobierno habilitó expendios gratuitos de oxígeno pero "el el gran problema es la falta de tanques. No hay en qué llevárselo". Sumado a ello han aumentado los fraudes y especulación por el producto en redes sociales, donde se venden por precios bastante elevados.

Además, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que la delincuencia está metida en la venta de tanques de oxígeno pues han detectado denuncias de "oxígeno fake".