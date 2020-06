"No se puede tanto encierro, soy partidario de reabrir parques": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador manifestó que, a pesar de que todo el país se encuentra en semáforo rojo por el alto número de casos de contagio por Covid-19, es partidario y ha manifestado su opinión al gabinete de salud de que, con medidas de sana distancia, se reabran parques a la población debido a que “hace falta, no se puede tanto encierro”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que la decisión de reabrir o no los parques públicos será decisión de su gabinete de salud.

“En el caso de los parques se ha hablado de que se confíe en la gente, y que guardada la distancia, pues pueda salir la gente, pero eso lo tienen que ver decidir los especialistas.

“Yo soy partidario, pero no es mi opinión lo que determina el comportamiento que debemos de seguir son las recomendaciones de los especialistas. En lo personal yo si he dado la opinión en las reuniones que lo de los parques se tome en consideración, que la gente salga y que, con la distancia correspondiente, que puedan salir, porque también es necesario eso, hace falta, no se puede tanto encierro”.

En Palacio Nacional, el mandatario consideró que se debe de confiar en que la población asuma medidas de sana distancia.

“Confiar en la gente, confiar en que nos podemos cuidar la responsabilidad de cada quien, de cuidarnos, y yo creo que poco a poco vamos a ir saliendo, pero vamos a esperar el informe (del gabinete de salud), hoy en la tarde y mañana (en el Pulso de la Salud)”.

López Obrador pidió a la población evitar el relajamiento de las medidas de sanitarias.

“Tenemos que evitar vamos a decir relajamiento en la disciplina o indisciplina, que cuidemos las medidas, no se han suspendido las medidas de prevención, las medias preventivas. Hoy por la tarde, noche, Hugo (López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud) como todos los días, Hugo Lopez-Gatell va estar informando sobre cómo está el país sobre el semáforo, mañana vienen aquí a informarles todos los integrantes del sector salud, el tema básico mañana es lo de la pandemia”.