“No puedo reunirme con malandros”: AMLO rechaza ser entrevistado por Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador le contestó al periodista Carlos Loret de Mola sobre su solicitud para entrevistarlo, la cual rechazó

¡Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar! No lo quiero ver; o sea, es un hampón; o sea, me reservo el derecho de admisión, aquí me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no, no, no, nada, nada”, dijo.