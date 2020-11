“No pasa nada”, dice AMLO sobre censura de Fernanda Familiar

CIDUAD DE MÉXICO.-Luego de que la periodista Fernanda Familiar declaró el lunes en su programa de radio que no daría espacio a "las mentiras de AMLO”, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “no pasa nada”.

“Hay una conductora que ayer me vetó, que me censuró. Pero no pasa nada, no pasa nada”, expresó el Presidente en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que "ahora que hay más libertad, todos estamos expuestos”.

Informó que a veces molesta en su casa que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller sea objeto de cuestionamientos en las redes.

"En la casa, Beatriz es a veces objeto de cuestionamiento fuertes en las redes, se meten con Jesús y ya saben cómo son las mamás (...) pero tenemos que irnos acostumbrarnos a esta nueva realidad. Desde luego, debemos de ser respetuoso, que no haya agresiones, violencia, sobre todo que no haya campañas pagadas, en las redes sociales en contra de nuestra persona, los llamados bots, eso es inmoral”, dijo.

"No daré espacio a las mentiras de AMLO. El rigor nos debe obligar a no dar tiempo para las mentiras de nadie. El compromiso y responsabilidad, es con la verdad. Si hablan con la verdad hay espacio, no seré cómplice. Cortaré señal y posteo. PUNTO.", escribió la periodista el lunes en redes sociales.

Asimismo, la conductora del programa de radio ¡Qué tal Fernanda! cuestionó que medios defienden la libertad de expresión "a costa de la mentira".

"Me quedo con la reflexión de MEDIOS DEFENDIENDO la libertad de expresión A COSTA DE LA MENTIRA. ¿Y el rigor?... se lo pasan por el arco del triunfo. CUIDADO. Hay quienes luchamos por la verdad verificada... pero hay quienes viven una eterna mentira, cobran y defienden. FernandaF", refirió en otro mensaje.