“No me vayan a inyectar el virus del comunismo”: AMLO ironiza sobre el miedo a las vacunas Abdalá y Sputnick

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó al mencionar que algunas personas eligen adquirir la vacuna contra el COVID-19 de "farmacéuticas famosas" para evitar la posibilidad de ser inoculados con el virus del comunismo.

En conferencia de prensa, el presidente dijo que está garantizado el biológico contra el virus del SARS-CoV-2 para toda la población con la vacunas de Abdalá y Sputnick.

Pero no les gusta porque no me vayan a inyectar el virus del comunismo”