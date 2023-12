“No me van a amedrentar”: Diputado del PRD sobrevive a ataque armado en Michoacán; culpa a rival del PT

TARÍMBARO, Michoacán.- El diputado federal Mauricio Prieto Gómez logró sobrevivir a un atentado a tiros en su contra en el municipio de Tarímbaro, Michoacán.

El legislador relató que se detuvo con su equipo para comer fruta en un puesto en Cuto del Porvenir, para activar la economía local, cuando un vehículo particular se detuvo frente a ellos.

De repente desciende un individuo, saca su arma y empieza a dispararnos. Los muchachos de seguridad que andan con nosotros repelieron la agresión y el sujeto se alcanza a subir al auto y se dio a la fuga”, contó.

Te puede interesar: Matan a titular de MP de Escudero al circular por carretera Acapulco-Chilpancingo en Guerrero

El legislador del Partido de la Revolución Democrática afirmó que en el vehículo compacto iban tres personas.

“Afortunadamente no nos alcanzaron a lesionar, aunque mi camioneta sí recibió tiros en las llantas y en un costado del lado derecho”, precisó.

Acusa a legislador local del PT

A pregunta expresa, Prieto Gómez adjudicó el atentado en su contra a un legislador local del Partido del Trabajo (PT).

Ayer (este miércoles) salió una encuesta en algunos medios de comunicación estatales, donde me ponen arriba en las encuestas en el Distrito estatal de Tarímbaro, y con algunas diferencias que hemos tenido con el diputado Baltazar Gaona, yo creo que viene de parte de él”, señaló.

Prieto presentará denuncia

Mauricio Prieto informó que la tarde de este jueves presentará la denuncia penal con relación al atentado en su contra y envió un mensaje a sus opositores:

Primero, quiero decirte que no me van a amedrentar por ningún motivo. Segundo: el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal tendrán que garantizar la seguridad de los ciudadanos y no solo de funcionarios y políticos”.

“Y hoy (hasta este jueves) queda claro que no podemos seguir a la estrategia de los abrazos y no balazos. O sea, eso se acabó y, que quede claro, que no me van a amedrentar. Seguiré recorriendo mi Distrito, visitando las comunidades y pase lo que pase, hago responsable al diputado local, Baltazar Gaona”, reiteró.