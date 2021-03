"No me olviden, falto yo": Don José Luis y su incesante búsqueda de su hija Esmeralda

CIUDAD DE JUÁREZ, Chihuahua.- Vistiendo un cartel con la frase ""No me olviden, falto yo" y la imagen de su hija Esmeralda; y lanzando diamantina rosa al cielo, Don José Luis Castillo Carreón ha recorrido kilómetros y formado parte de las distintas marchas feministas desde 2009, año en el que perdió a su pequeña.

Fue un 19 de mayo cuando Esmeralda Castillo, de entonces 14 años de edad, esperaba para dirigirse rumbo a su escuela, sin embargo, no volvió a ser vista otra vez.

A partir de ese momento, Don José Luis emprendió la incesante búsqueda de su hija Esmeralda. En 2015, autoridades de Chihuahua entregaron escasos restos óseos a la familia Castillo Rincón, que presuntamente pertenecían a la menor, de esta manera procedieron a "dar carpetazo" al caso e incluso terminar las búsquedas oficiales.

Por esta razón, José Luis no quedó conforme con el actuar e intesinficó la búsqueda de Esmeralda por cuenta propia, ya que no le parecían suficientes los hallazgos presentados por autoridades. Él quería explicaciones, saber cómo murió su hija y confirmar su fallecimiento mediante pruebas de ADN, no obstante le fueron impedidas.

A pesar de las amenazas que ha recibido, el señor Castillo Carreón recorre ciudades, atraviesa desiertos en busca de mayor información, gesto que agradece con paletas que reparte a quienes lo escuchan.

No queremos molestar, pero el Gobierno no nos deja otra forma de actuar”, declaró José Luis el pasado 16 de agosto de 2019 antes de lanzar diamantina rosa, en una conmovedora imagen que se viralizó.

"Tu papá aún marcha por tí Esmeralda", se lee en una de las tantas publicaciones que le han dedicado a la lucha de José Luis, que es buscado por varias personas para ser apoyado en su causa.

La familia de Esmeralda creó un perfil mediante el que solicitan apoyo y realizan actividades por la causa.

De acuerdo con Sin Embargo.mx, actualmente él se sostiene económicamente vendiendo hamburguesas junto a su esposa Martha Alicia Rincón Márquez en Ciudad Juárez, Chihuahua. También realizan actividades de recaudación para seguir buscando a Esmeralda y llevar pláticas gratuitas como activista a escuelas o apoyar a otras familias que sufrieron la desaparición de un ser querido.

Esmeralda se mantiene siempre en su mente y corazón y cada 28 de enero, cumpleaños de la joven, organizan el "EsmeraldaTon”, una carrera pedestre de “prevención” que realizan en el centro de Ciudad Juárez. Además de que los días 19 de mayo organizan caravanas no olvidar que ella sigue faltando.