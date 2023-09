“No me gustaría tener seguridad extra", Xóchitl Gálvez responde al plan de protección del Ejército

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez ha desempeñado el cargo de senadora de la República por el Partido Acción Nacional desde el 1 de septiembre de 2018. En la actualidad, representa al Frente Amplio por México y aspira a la presidencia de México en las elecciones de 2024, lo que la convertiría en la primera mujer en ocupar este puesto en la historia del país.

Durante una rueda de prensa reciente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Ejército ha propuesto un plan de protección para Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez ante la posibilidad de un aumento de la violencia política.

En respuesta, Xóchitl Gálvez agradeció al mandatario y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, por poner a su disposición la seguridad que requiere en sus aspiraciones por la presidencia de México.

De acuerdo al medio Milenio, Gálvez mencionó que ya tuvo comunicación con el Secretario de la Defensa Nacional, con quien se reunirá esta semana para hablar sobre la seguridad que le ofreció. Y aunque mencionó que preferiría llevar una vida normal y no contar con protección adicional, sí admitió que hay zonas del país controladas por el crimen organizado.

Ahora, sí me es preocupante y se los digo, el nivel de violencia en el país. Es brutal. Es una cosa que está fuera de control. Estado que voy, estado donde la delincuencia ha ganado terreno… No me gustaría tener seguridad extra, en lo personal me gustaría tener la vida que tengo, pero sí es claro que hay zonas del país donde la delincuencia organizada ya controla, eso no hay duda”, declaró.