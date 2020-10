“No le debemos nada al Gobierno del Estado de Jalisco”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- “No le debemos nada al Gobierno del Estado de Jalisco”, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

En un mensaje que brindó al final explicó que las participaciones son entregadas puntualmente, no hay demora, pero que así como es con Jalisco es en Yucatán, Chiahuahua, Chiapas, la Ciudad de México o cualquier otro estado.

Explicó que la cuestión presupuestal tiene que ver con la Constitución del México, no es un asunto personal, sino que así es como se establece en la Constitución.

“Se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto, porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos pues son los que se entregan a otros estados”, detalló.

El presupuesto federal no se distribuye a capricho, dijo, existe una fórrmula donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, pobreza y otros parámetros, eso está convenido, aceptado y obedece a un mandato constitucional.

El mandatario recordó que esos acuerdos se empezaron a establecer desde los años ochenta mediante la Ley de Coordinación Fiscal.

No es decir, es que no nos están dando lo que nos corresponde o porque nosotros somos opositores al Presidente, él no nos está entregando lo que nos corresponde, Jalisco no está recibiendo lo que le corresponde”, reiteró.