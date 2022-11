“No hubiesen llenado ni la mitad” del Zócalo: AMLO sobre manifestantes en defensa del INE; estima que fueron “como unos 50 y 60 mil”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a pesar de la convocatoria a salir a marchar ayer, los que se manifestaron fueron entre 50 y 60 mil, cantidad que no llenaría el Zócalo capitalino.

Me dio mucho gusto de que, a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron, se aplicaron portavoces, voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos, no participó mucha gente. Yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no lo hubiesen llenado ni a la mitad”, dijo.

López Obrador afirmó que “deben de ser como unos 50 y 60 mil” los que marcharon y que el Zócalo se llena “con unos 120 mil”.

“Qué organicen otra, otra más y ahora sí el Zócalo, y esa es la vida democrática y que bueno que se está conformando el bloque conservador”, retó.

Agradece AMLO apoyo en favor a la transformación

El mandatario agradeció a la población y celebró “que la mayoría de los mexicanos está a favor de la transformación”.

“Que quieren la igualdad, la fraternidad, que no odia, que no discrimina, que no son clasistas, que no son racistas y que no tienen como Dios al dinero”, dijo.

El Presidente calificó a los manifestantes en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) como racistas y clasistas.

“Está saliendo el clasismo, el racismo, cuando engañaban de que eran distintos el PRI y el PAN, los independientes”, indicó.