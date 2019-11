No hay línea, dice AMLO a senadores sobre terna para Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO.- No hay línea para la elección en la terna de tres mujeres para sustituir al ex Ministro Eduardo Medina Mora, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente propuso al Senado de la República una terna conformada por Diana Álvarez, Margarita Ríos-Farjat y Ana Laura Magaloni para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Viene la elección del Senado para el nuevo ministro de la Corte, enviamos una terna son tres mujeres, ya lo saben, se trata de senadores, de gente con criterio, gente que ejerce su libertad, que actúa con independencia, pero no sobra decir, porque antes era otra la costumbre, no está demás decir: no hay línea”, dijo.

El mandatario nacional aseguró que su gobierno no simula “como se hacía antes”, cuando se enviaba una terna con “palomas mensajeras, con halcones”.

“Porque ya he escuchado que estoy a favor de una de las tres, no. Cuando las invité les dije que eran los senadores los que iban a decidir libremente, pero no está demás recordarlo y que todos los senadores sepan que no hay favoritismo”, indicó.

López Obrador aclaró que “no vaya a salir un zalamero que se ostente como mi representante o emisario, zalamera o zalamero, porque hay que utilizar lenguaje de género. Que no se diga qué hay alguien preferido”.