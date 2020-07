"No fui cosificada", Geraldine Ponce defiende los concursos de belleza

TEPIC, Nayarit.- Diputadas federales de Morena, PRI y PRD chocaron por la probable prohibición de los certámenes de belleza, al aprobar reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En un foro virtual de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la diputada de Morena, Geraldine Ponce, mostró mensajes privados de chats y se manifestó en contra de que desaparezcan los certámenes de belleza porque no solamente se considera lo físico de las mujeres, y criticó que la priista Cinthya López y la perredista Frida Esparza satanizan estas plataformas.

Geraldine Ponce, quien fue Nuestra Belleza Nayarit 2015, dijo que el debate se ha reducido a una opinión binaria y acusó que hay legisladoras que están obsesionadas con afectar los certámenes de belleza, como la perredista Frida Esparza Márquez, y dijo que con este tipo de visiones se generaliza y se debe hacer una discusión más amplia.

La diputada de Morena por Nayarit defendió a los concursos de belleza porque son eventos culturales, familiares, que empoderan a la mujer y rescatan el orgullo de las culturas.

Ejemplificó que al participar representando a las mujeres, fueron plataformas de crecimiento y desarrollo profesional. “En ningún momento me sentí violentada y vulnerada”, refirió.

Agregó que ya no se consideran quién es la más bella, sino que ahora se tiene en cuenta atributos que no son físicos y reconoció que sí hay áreas en donde se debe trabajar.

En su última intervención, Geraldine Ponce dijo que hay una cerrazón de diputadas que quieren imponer ese pensamiento sobre los concursos de belleza sobre los demás, por eso su insistencia de analizar más la definición de belleza simbólica.

“Yo no sé de dónde o cuáles son los datos de esa trata y explotación que tienen que explotan a las mujeres por sus cuerpos. He estado en cinco concursos de belleza y en ninguno fui explotada y cosificada, al contrario, todo el respeto, nos trataron de la mejor manera, entonces pues los invito a que abran su mente estamos en el 2021 (...) los concursos ya no son como antes, esta iniciativa tal cual hubiera quedado bien en los años 80”, dijo la morenista de Nayarit.

Cinthya López respondió que no se está criminalizando los concursos de belleza y agregó que son un orgullo para nuestro país porque ponen en alto el nombre de México. Añadió que en ningún momento se busca criminalizar estos certámenes, además que precisó que se debe de prohibir el financiamiento público a los concursos de belleza.

Aseguró que en Tijuana se destinaron 8 millones de pesos para el Comité de Turismo; en Jalisco, en la promoción turística se fueron 57 millones; en Nayarit, 202 millones para apoyar este tipo de certámenes, y agregó que éstos recursos bien podría ir para otras partes.

“El punto de la defensa es que el recurso público no puede ir destinado a promover esos concursos de belleza, por la razón, principalmente se ha manejado, que ha sido un gobierno donde busca la austeridad, donde ha habido recortes, ha habido recorte en el gasto público.

“Ayer se eliminó el 75% del presupuesto del instituto más importante de la mujer, que es el Inmujeres, entonces es contradictorio que por una parte le recorten el 75% del presupuesto al Inmujeres porque necesitan recursos para otras cosas, y por otro lado, se sigan dando recursos a los concursos de belleza, que creo que no son una prioridad, se respetan, por supuesto, pero no es una prioridad para el gasto público”, aseguró Cinthya López.