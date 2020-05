"No estoy de florero", Ramírez Cuéllar insiste en revisar y gravar riqueza

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, mantuvo su propuesta de ir a la medición de la riqueza para que pague más impuestos, “no estoy aquí de florero ni de barandal en los pleitos internos” sino para desde el partido hacer posible el estado de bienestar, atajó.

El diputado con licencia coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que no debe divulgarse la riqueza que tienen los grandes empresarios del país, pero, dijo, esa no es su propuesta, por lo que ésta sigue en pie.

No propongo y “no quiero que entren a las casas ni mucho menos quiero que se difundan los datos personales, eso está prohibido por la ley y la Constitución”, por lo tanto no busco que “los muchachos de los chalecos no van a entrar a las casas porque ni siquiera está la información ahí”.

Lo que planteo, insistió, es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) acceda a datos fiscales y bancarios para cuantificar la riqueza y eventualmente gravar ésta de forma progresiva.

“Que los que tienen más cooperen más, esa es la decencia”, indicó en conferencia de prensa virtual, en la que Ramírez Cuéllar sostuvo que desde hace mucho ha diseñado esta propuesta con especialistas y pedirá “licencia” a Morena para regresar a la curul como diputado federal y presentarla formalmente.

“Yo llegué a ser diputado con esta bandera, esta ha sido mi lucha permanente, yo estoy aquí en la presidencia de Morena para lograr este anhelo y lograr este estado de bienestar, yo no estoy aquí de florero ni de barandal en los pleitos internos, mi propuesta va por para lograr esta transformación en el país y he sido insistente en mi comportamiento y en las iniciativas”.

Ramírez expuso que Morena lucha por la prosperidad y el bienestar y la mejor forma es combatir la desigualdad y “la vergonzosa concentración de la riqueza, yo no sé quien se oponga esto”.

Dijo que hay una coincidencia “con todos” en que Morena debe encabezar una lucha en contra de la desigualdad y la insultante concentración de riqueza.

Incluso dijo que es bueno que Morena “ya está discutiendo cosas, porque antes andaba nada mas encerrado en los tribunales, porque Morena ya se le había secado el cerebro y se le había cortado el lenguaje porque ya no estaba acostumbrada a andar en los pasillos del poder judicial con los magistrados, qué bueno que estemos debatiendo las cosas que le interesan al país”.

En cambio la discusión interna sólo trajo desgaste, dijo en respuesta a la diputada Dolores Padierna, de Morena, quien hoy demandó ir a la dirección colegiada en ese partido.