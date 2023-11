No estamos entendiendo la oportunidad del nearshoring, dice Alicia Bárcena

MÉXICO.- La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, enfatizó la necesidad de modificar la narrativa acerca de las ventajas de invertir en América del Norte mediante el nearshoring.

Advierte que no aprovechar estas ventajas podría resultar en la pérdida de oportunidades para atraer inversiones en la región.

Durante la inauguración del Vigésimo Noveno Congreso del Comercio Exterior Mexicano que realizó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) afirmó que las empresas quieren relocalizarse en México, pero también en Canadá, Estados Unidos y en países asiáticos que compiten por atraer capital como Vietnam.

Se viene una gran competencia, se va a venir porque Estados Unidos quiere también atraer inversión… Y no va a ser fácil si no sabemos aprovecharlo”, dijo la canciller mexicana.

Agregó que “va a ser una oportunidad breve, no va a ser fácil si no la sabemos aprovechar… Si no nos ponemos las pilas rápidamente Vietnam puede convertirse en uno de los países más competitivos”.

Bárcena dijo que a veces se pregunta si entendemos en realidad la gran oportunidad que existe, pero “yo creo que no, sinceramente, y creo que no estamos entendiendo la oportunidad de lo que implica el nearshoring”; porque sigue el discurso del expresidente Donald Trump de que la frontera entre México y Estados Unidos es de las más peligrosas y que quiere construir muros.

Falta estrategia integral para aprovechar ventajas del nearshoring, considera Comce

En el evento, el presidente del Comce, Valentín Diez Morodo, expuso que “el nearshoring, nuevamente nos está brindando una oportunidad que debemos de aprovechar tomando conciencia de las enormes ventajas que tenemos y de los problemas que enfrentamos”.

Añadió que “desafortunadamente, no hemos podido maximizar este proceso de producción compartida transfronteriza, por la carencia de una estrategia integral que permita aprovechar las numerosas ventajas comparativas y desarrollar ventajas competitivas que era el objetivo final del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)".

A través de este proceso, se buscaba crear mayor valor agregado, mayor número de empleos y mayor volumen de riqueza, para generar bienestar en nuestro territorio y, así, contribuir de manera sólida y sostenible a evitar la emigración de grandes núcleos de trabajadores nacionales a los Estados Unidos”, comentó.



