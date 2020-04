"No está bien llamar a no hacerle caso a López-Gatell, nos representa", dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- AMLO abordó el tema de las recomendaciones de Secretaría de Salud ante el Covid-19, luego de que TV Azteca desestimara las cifras que se presentan en los informes diarios de la dependencia.

Mi recomendación por mi investidura de presidente de la República es que sigamos las medidas, consejos y recomendaciones de los especialistas. De manera particular, las del Doctor Hugo López-Gatell".

En este contexto, López Obrador agregó que Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, tiene "mucha preparación" y lo definió como "científico y un hombre responsable, honesto" por lo que "le tenemos toda la confianza" además de que está apoyando por un grupo de especialistas, algunos con "Premio Nacionales de Ciencia".

Después, el presidente habló específicamente de Javier Alatorra diciendo "creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre al llamar a no hacerle caso al Doctor Hugo López-Gatell, fue una actitud no bien pensada" y finalizó diciendo que es una persona buena y "cometió errores como todos" pero además "hizo uso de su libertad".

Por último dijo que no está bien llamar a no hacerle caso a Gatell porque es una autoridad y nos representa.

"No está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, nos representa, me representa a mi”

Mexicanos hacen caso: AMLO