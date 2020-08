"No debemos apoyar la insensibilidad de AMLO": Panista reprueba organización del grito

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del “Vive Latino 2020”, la Ciudad de México no debe experimentar con más eventos masivos, “porque son un riesgo latente para la vida de muchos citadinos, por lo que no debemos apoyar la irresponsabilidad e insensibilidad de Andrés Manuel López Obrador”, dijo el diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo.



Por ello, consideró el panista, organizar el tradicional Grito de Independencia este 15 de septiembre en el Zócalo, “sería criminal y más tratándose de una etapa de pandemia, cuando en la actualidad es incontrolable no sólo para la capital, sino para el país”.



El también presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso local enfatizó que no hay condiciones para hacer festejos, “porque esto incita a la diversión y a hacer fiestas clandestinas, pues la transmisión de contagios será gradual”, advirtió.



Por ello, el legislador del blanquiazul le insistió al Ejecutivo federal que esa fiesta anual, “debe quedar lejos de nuestras vidas, por lo menos durante los próximos meses. Ya habrá otro tiempo en que haga sus fiestecitas que tanto le gustan a usted y a su partido”, comentó.



De allí que llamó a la prudencia y a reconsiderar la decisión de festejar el 15 de septiembre, por respeto a las casi 10 mil muertes que hay en la Ciudad por Covid-19, así como del personal médico que trabaja contra el coronavirus.



Barrera Marmolejo subrayó que gestionará con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), la opción de realizar una exhibición conmemorativa a la fecha de manera virtual o, bien, de una forma que no puedan exponer a los mexicanos.



Destacó que de realizarse “esta fiestecita”, como lo anunció el Presidente, “echará a la basura el confinamiento y todo esfuerzo realizado por la sociedad, por una ocurrencia más del Primer Mandatario, quien actúa como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para tener feliz a un reducido sus simpatizantes”, dijo.



En este sentido, el legislador del grupo parlamentario del PAN en el Antiguo Palacio de Donceles exigió a Morena, emitir un pronunciamiento público sobre los festejos presenciales del 15 de Septiembre, como lo ha planteado López Obrador.