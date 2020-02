Niño revela cómo "Los Zetas" lo enseñaron a desmembrar cuerpos

CIUDAD DE MÉXICO.-La representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONODC) en El Salvador, Érika Aguirre de Rusconi, narró el caso de un menor migrante centroamericano que, a su paso por México, fue entregado al grupo criminal de "Los Zetas" como pago de todo el conjunto de migrantes que intentaba llegar a Estados Unidos.

Al participar en el III Foro Regional Interparlamentario, sobre Seguridad en el Triángulo Norte de América Central y México en la Cámara de Diputados, la funcionaria describió que ella misma entrevistó al muchacho.

Narró, desde el atril, que el chico aseguró que al principio lo obligaron a ser enterrador de cuerpos, después le enseñaron a desmembrar y posteriormente a prepararlos para el ácido y deshacer completamente los cadáveres.

Cuando yo lo entrevisté me decía: 'Es que las primeras veces sólo me enseñaban a desmembrar, paso número dos, cuando me dejaron la segunda vez en el segundo intento, me enseñaron a desmembrarlo, a enterrarlo y prepararlo para el ácido y en la tercera vez, me enseñaron ya 'Los Zetas' a echarles el ácido y a deshacer completamente el cadáver'".