Niegan a Emilio Lozoya libertad: Defensa del ex director de Pemex actuará contra rechazo a prisión domiciliaria

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Lozoya y su defensa, el abogado Miguel Ontiveros, apelarán la decisión del juez José Rivas González, quien en sustitución del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, le negó al ex director de Pemex la libertad para llevar su proceso en prisión domiciliaria, informó Proceso.

Vamos a apelar, no se dio el cambio de medida cautelar, tenemos tres días para presentar la apelación y vamos a continuar trabajando para que se haga justicia en el caso de Emilio Lozoya", agregó Ontiveros.

Por tanto, Emilio Lozoya seguirá en prisión preventiva por el caso Odebrecht, según determinó el juez José Rivas González en lugar de Gustavo Aquiles Villaseñor. La decisión se basa en la falta de cumplimiento de los dos años de prisión preventiva requeridos por ley.

Durante la audiencia, Lozoya señaló la presunta interferencia política por parte de la Fiscalía General, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, partes afectadas en el caso, describiéndolo como un asunto “triste” para el país.

Este caso es muy triste, creo que nuestro país merece más, es un caso de extrema injerencia política, muy grave, en la fiscalia, Pemex y la UIF, pero se les va a acabar todo, porque no habrá criterio de oportunidad, pelearé por mi inocencia", comentó Lozoya.

Manifestó su intención de luchar por su inocencia, destacando que las pruebas presentadas por la fiscalía, provenientes de Brasil, ya habían sido descartadas en aquel país.

Lozoya también mencionó la utilización de la prisión preventiva como una estrategia económica y criticó la falta de solicitud de cooperación internacional por parte de la fiscalía para obtener documentos relevantes desde Brasil.

El juez explicó que la prolongación de la detención de Lozoya se debe al intento de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía General de la República mediante un criterio de oportunidad, y no por acciones de las autoridades.

Te puede interesar: ¿Por qué Emilio Lozoya se ha divorciado de Marielle Helen Eckes?

Te puede interesar: Así es la lujosa casa de Emilio Loyoza que decomisó la FGR y jueza pide devolverle

El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, expresó su desacuerdo con la decisión del juez, argumentando que no se consideraron adecuadamente los puntos de defensa presentados. Anunció que apelarán la resolución para cambiar la medida de prisión preventiva justificada en la audiencia del próximo miércoles.

Además, hubo menciones por parte del fiscal Manuel Granados sobre la situación de la familia de Lozoya y su divorcio para cuestionar su veracidad, lo que generó molestia en el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.

No se me acerque en lo oscurito, no hable de mi madre como delincuente, si tiene dudas sobre el acta de divorcio, denuncie, ¿o los va a seguir sumando a los actos de coacción?".