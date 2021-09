Nicky Jam aprendió a valorar la vida en época de Covid-19

Ciudad de México.- Con la llegada de la pandemia del Covid-19, Nicky Jam cobró fuerza, puesto que el la época de Covid-19 le mostró a valorar y disfrutar de cada momento.



Incluso los altibajos personales que atravesó, como su separación de la modelo Cydney Moreau, con quien tenía planes de casarse, hoy los toma como una lección que puede aprovechar en la música y la vida.



Siempre estuve contento de mi ruptura, yo pienso que todo en la vida es positivo, hasta cuando terminas una relación, cada persona fue una que tenía que estar en tu vida y era necesaria", dijo Jam en conferencia de prensa.



El intérprete de "Polvo" incluso cambió sus hábitos después de las reflexiones que ha tenido en esta temporada.



"Trato de disfrutar mi vida al máximo todos los días, cambié mi forma de comer, hago mucho más ejercicio, porque hay una sola vida y hay que disfrutarla, hay que consentirse".

Su octavo álbum, "Infinity"



Jam considera que encontró su salvación en la música luego de que se dedicó a terminar su octavo álbum, "Infinity". En él, incluye temas a dueto con artistas como Romeo Santos, a quien tuvo que convencer de que trabajaran juntos.



"Tenemos un pasado donde hicimos la canción 'Bella y sensual' y trabajamos muy bien, desde ahí creamos un vínculo y él me respeta como compositor; a cada rato le envío mis letras para que me dé su opinión, es un buen crítico, yo le había enviado como cuatro o cinco canciones y él decía: 'me gusta pero no sé, no me veo'".



Además de este nuevo disco, Nicky también comenzará una gira por Estados Unidos. Como uno de los pioneros del género, se considera afortunado de seguir vigente a pesar de las nuevas tendencias.



"Hay que ser realista porque tenemos a Bad Bunny, J Balvin, que el ojo está pa' ellos porque está esa fiebre pero el público está muy contento con el álbum y de ver un renacer de Nicky Jam", aseguró.