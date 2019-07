Naasón Joaquín García , líder de la Luz del Mundo sin registro como Ministro de Culto

El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García —recluido en una cárcel de Estados Unidos por delitos sexuales—, no está registrado en el Directorio de Ministros de Culto de la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que podría no ser sancionado si comete alguna infracción a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, advirtieron especialistas.

De acuerdo con el directorio de la dependencia, la iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, tiene registrados 461 ministros de culto, en ninguno de ellos aparece su líder.

Para Elio Masferrer, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), el hecho de que el llamado “Apóstol de Jesucristo” no esté registrado ante la Segob imposibilita a ésta sancionar a Naasón Joaquín, porque jurídicamente es un ciudadano y no posee el carácter de ministro de culto, entonces no se le puede acusar de violar la normatividad en la materia.

En principio no podría ser sancionado, pero de acuerdo con la ley de

asociaciones religiosas, Gobernación podría decir que si bien no se ha dado de alta, sí tiene documentos y ha realizado actividades de ministro de culto y aparece como director internacional. No lo podría sancionar por ese cargo, pero podría hacer una aclaración de oficio, decir que es ministro de culto y castigar a la asociación religiosa”, detalló.

El especialista atribuyó la falta de registro de Naasón Joaquín García como ministro de culto ante la autoridad a una concepción teológica: “Tampoco figuraba [en el directorio] el papá, Samuel Joaquín, nunca se registraron como ministros de culto, lo que entiendo es que responde a una concepción de que ellos son Dios y no van a andar haciendo cosas de ‘hombres’”.

El artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que se consideran ministros de culto todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan les otorguen ese carácter.

“Las asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación su decisión al respecto. En caso de que omitan esa notificación, o tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas, se tendrán como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación funciones de dirección, representación u organización”, señala la legislación.



Aunque el llamado “Apóstol de Jesucristo” no aparece en el Directorio de Ministros de Culto, sí está registrado como apoderado legal de la iglesia La Luz del Mundo en el de Asociaciones Religiosas de la Segob, con domicilio en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, Jalisco.

Para Bernardo Barranco, analista de temas religiosos, resaltó que el hecho de que el líder de La Luz del Mundo no esté registrado ante la dependencia federal no le resta validez frente a su gremio.



“Una cuestión es ese registro formal que deben tener todos los ministros de culto y otra es el ejercicio real. No le puedes cuestionar a los miembros de La Luz del Mundo que por el hecho de no estar registrado no tiene legitimidad o validez”, dijo.



Jorge Traslosheros, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que al no estar registrado como ministro de culto Joaquín García no está sujeto a las restricciones políticas que establece esta normativa, como son no hacer proselitismo a favor de algún partido o candidato, así como la prohibición de ser votados para puestos de elección popular y para ocupar un cargo público.



“La ley no dice que deba estar registrado para tener esa sanción. Si habría la posibilidad de una sanción por parte de Gobernación es porque es ministro de culto públicamente reconocido. Sin embargo, entramos a la interpretación de la ley, con lo que se complica el asunto, porque si llegara a cometer alguna infracción a ésta, Naasón García podría argumentar que no está registrado como ministro de culto”, resaltó.



Traslosheros Hernández advirtió que urge emitir la ley reglamentaria al artículo 24 constitucional sobre la libertad de culto para regular este tipo de “vacíos” que prevalecen en las asociaciones religiosas.



Tras las acusaciones que enfrenta su presidente internacional por delitos sexuales en Estados Unidos, La Luz del Mundo hizo dos solicitudes de registro de asociación religiosa, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en mayo y junio.



Gobernación informó el pasado 25 de junio que La Luz del Mundo tiene suspendidas, por el momento, dos solicitudes de registro.



“Por ahora está suspendido porque, bueno, también queremos ver cuál es la situación legal que se está presentando [luego de la detención de Joaquín García]”, indicó Diana Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob.



En México, esta iglesia ya cuenta con cinco registros de asociación religiosa, en los que Naasón Joaquín García es el representante legal.