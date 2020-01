NL: Su novio la deja y 2 policías la violan, acusan; los detienen

GUADALUPE, Nuevo León.- Dos policías municipales de Guadalupe, Nuevo León, fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado, presuntamente por violar a una menor de edad, luego que la encontraron con su novio y tras chantajearlos de que los iban a detener por realizar actos “inapropiados”, les exigieron dinero para dejarlos ir.

Sin embargo, según fuentes policiacas, como el novio no traía dinero, se retiró a conseguirlo, quedándose su acompañante con los uniformados, momento que aprovecharon para abusar sexualmente de la menor a bordo de la unidad oficial.

El cumplimiento de la orden de aprehensión por los delitos de violación y equiparable a la violación se realizó este martes, en el cruce las avenidas Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, de la colonia Ignacio Zaragoza, en el metropolitano municipio de Ciudad Guadalupe, donde se localizan las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los imputados son los policías municipales Mario Alberto “N”, de 35 años de edad, y Marcelino “N”, de 27, quienes fueron internados en el Centro de Reinserción Social Número 1 de Apodaca.

La AEI informó que alrededor de las 10:30 horas del domingo, al encontrarse una menor con su novio, se aproximó a ellos una patrulla de la que descendieron dos oficiales, quienes les comentaron que les realizarían una inspección preventiva, y que al haberlos visualizado en una conducta inapropiada, iban a quedar detenidos.

No obstante, los oficiales les insinuaron que podían llegar a un arreglo para no detenerlos, pero el joven les dijo que no traía efectivo, y los policías le pidieron que fuera a conseguirlo.

Al retirarse el novio, los uniformados pidieron a la menor que subiera a la patrulla, y ahí los dos abusaron sexualmente de ella. Tras la agresión, los menores presentaron una denuncia que llevó a la detención de los dos uniformados.